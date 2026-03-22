Claves económicas para unas elecciones legislativas danesas de incierto pronóstico

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Copenhague, 22 mar (EFE).- La reintroducción de un impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones y las subvenciones a los combustibles son algunas de las cuestiones económicas que han dominado la campaña para las elecciones legislativas danesas del próximo martes, en las que la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, parte como favorita para encabezar un Ejecutivo de izquierda, o uno de centroderecha, como la pasada legislatura.

Un controvertido impuesto abolido hace 30 años

Cuando Frederiksen convocó elecciones anticipadas, aprovechó para anunciar la propuesta estrella de su partido: reintroducir el impuesto sobre el patrimonio, abolido precisamente por los socialdemócratas en 1996.

«Cuando el uno por ciento más rico de la población posee cerca de un cuarto del total de la riqueza neta de los daneses, es demasiado desigual. Por eso proponemos un impuesto al patrimonio, Dinamarca no se ha convertido en una sociedad rica y fuerte basándose en la desigualdad», dijo entonces.

La medida, un claro guiño al bloque de izquierda, pretende recaudar 6.000 millones de coronas danesas (unos 800 millones de euros) anuales para financiar una reforma de las escuelas de primaria y reducir el número de alumnos por clase hasta un máximo de 14 en los cuatro primeros grados.

Mientras el resto de fuerzas de izquierda ha mostrado su apoyo a la idea, la derecha ha mostrado una oposición total, cuestionando además el alcance y la formulación del impuesto.

El candidato del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, ha acusado a Frederiksen de «irresponsable», porque considera que afectaría a los emprendedores, la economía y debilitaría el fundamento para las inversiones en defensa y seguridad, reiterando a la vez que no formará parte de ningún gobierno que introduzca ese tributo.

La patronal danesa ha patrocinado anuncios instando a retirar la propuesta y varios líderes empresariales la han criticado abiertamente, como Henrik Andersen, director ejecutivo de la eólica Vestas, que ha amenazado con irse del país: «Usaré mi tiempo para averiguar dónde viviré. No se puede decir más claro».

«Si yo fuera quien dirigiese una empresa en la que tantas personas van al trabajo cada día, trabajan duro y viven de ella, no amenazaría con dejar el país que ha ayudado a crear esa empresa», le contestó Frederiksen.

Edad de jubilación y un sistema de pensiones más flexible

Todos los principales partidos han lanzado propuestas para introducir cambios en el sistema de pensiones, que sufrió su última reforma sustancial en 2006, cuando se eliminó el antiguo sistema de jubilación anticipada y se retrasó la edad para retirarse, fijada actualmente en 67 años, pero que aumentará a los 70 en 2040.

Los socialdemócratas quieren que, a partir de 2045, la edad de jubilación aumente 0,5 años cada lustro en vez de un año -como establece el modelo actual-, siguiendo además la recomendación hecha por una comisión independiente.

La propuesta socialdemócrata quiere ampliar y mejorar una fórmula de pensión anticipada para personas con empleos con elevada carga física y muchos años en el mercado laboral, la llamada «pensión Arne» (por un obrero de la construcción usado como imagen), una de las promesas con las que Frederiksen ganó las elecciones de 2019.

El Partido Liberal quiere impulsar un nuevo acuerdo de pensiones que sea «económicamente responsable» y mantener la pensión «sénior», un modelo introducido por el Gobierno de derecha hace siete años para personas con larga presencia en el mercado laboral y que exige un reconocimiento médico previo.

Amplias rebajas fiscales de la derecha

El Partido Liberal lanzó durante la campaña un plan económico que incluye rebajas fiscales por valor de 20.000 millones de coronas danesas (2.676 millones de euros) y que incluye por ejemplo que el impuesto de sociedades baje del 22 al 20 % o una reducción del IVA en los alimentos.

La Alianza Liberal, que amenaza con convertirse en la principal fuerza del bloque de derecha, quiere bajar el impuesto de sociedades hasta el 18 %, así como los impuestos a las acciones y al capital, y ha asegurado que esas reformas permitirán que se creen cien nuevas empresas al mes.

Los Moderados -una formación de centro que forma parte del actual gobierno- propone la misma rebaja al impuesto de sociedades que el Partido Liberal, así como una tasa fija del 35 % para las acciones, en vez de una variable en función de la cantidad.

Medidas contra la inflación y la crisis

La elevada inflación registrada en los últimos años en Dinamarca, al igual que en el resto de Europa, y la subida del precio del combustible como consecuencia de la guerra en Irán han provocado que muchos partidos hayan lanzado iniciativas para combatir la crisis.

Los socialdemócratas y el Partido Socialista Popular -segunda fuerza del bloque de izquierda- han presentado una iniciativa conjunta para ampliar la cuantía y el alcance del «cheque para mayores», un pago anual para pensionistas con rentas bajas.

Varios partidos de derecha han lanzado propuestas para subvencionar la gasolina y el gasóleo, mientras que los socialdemócratas han insinuado que podrían adoptar también alguna medida.

Y el ultraderechista Partido Popular Danés llegó a vender combustible subvencionado un sábado a quienes acudieron a repostar a una gasolinera del centro del país. EFE

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