Claves para entender las elecciones en Japón, con Takaichi perfilándose como gran ganadora

Tokio, 5 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, busca en las elecciones anticipadas del domingo aprovechar su elevada popularidad como mandataria para ampliar la mayoría de la coalición gobernante en la Cámara Baja del Parlamento, entre los augurios positivos de las encuestas y pese al desafío de un nuevo partido centrista.

Estas son las principales claves de unos comicios marcados por la brevedad de la campaña e intensas nevadas que han dejado al menos treinta muertos, así como por las dudas de los mercados por la política fiscal expansiva de la mandataria, y con el trasfondo geopolítico de la disputa entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán.

Una apuesta por convertir popularidad en escaños

Takaichi se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar la formación gobernante en Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD), y en llegar a ser primera ministra tras la dimisión de su predecesor, Shigeru Ishiba, motivada por varios batacazos electorales.

El ascenso de la política conservadora como mandataria es pues un hito en la historia del archipiélago, y Takaichi goza de un nivel de aprobación popular superior al 60 %, muy por encima del de la formación que dirige, según encuestas elaboradas esta semana por medios de comunicación como la agencia Kyodo o el diario Asahi.

El PLD y su aliado desde octubre, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), cuentan con una frágil mayoría de tan solo un escaño. Un sondeo del medio económico Nikkei estimó que el partido de Takaichi podría obtener por sí solo 233 de los 465 escaños en liza, lo que convertiría la apuesta de la mandataria en un éxito.

¿Qué partidos se disputan las elecciones?

El PLD espera reforzar su hegemonía política en el archipiélago, que ha gobernado desde 1955 de manera prácticamente ininterrumpida con las únicas excepciones de las legislaturas de 1993 a 1996 y de 2009 a 2012.

Ishin, de corte conservador y como apoyo del partido gobernante, aspira por su parte a impulsar demandas clave, como una postura más agresiva en lo referente a la seguridad o una reducción del número de parlamentarios.

El principal desafío a Takaichi es la recién formada Alianza Reformista Centrista, unión del opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, aliado al PLD durante casi tres décadas pero que rompió con el partido gobernante tras la elección de la mandataria como líder.

Con 172 escaños entre el PDC y Komeito antes de los comicios y reivindicando unas políticas moderadas, frente al ala más conservadora y nacionalista del PLD encarnada por Takaichi, la esperanza de la nueva formación es alterar el equilibrio de poder en muchos de los 289 distritos uninominales.

El partido minoritario Sanseito, de corte antiinmigración, podría verse reforzado, según las encuestas. La formación cimentaría así sus avances del año pasado en la Cámara Alta del Parlamento nipón, donde logró 15 escaños en unos comicios parciales, y ha afirmado querer multiplicar por diez sus números en la Cámara Baja: de los 3 actuales a 30.

Campaña breve y dificultada por la nieve

Estas elecciones anticipadas están marcadas por ser las más breves en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, con tan solo doce días entre el arranque oficial de la campaña el martes de la semana pasada hasta la votación del domingo.

A la fugaz campaña electoral, que provocó retrasos en el envío de papeletas para las votaciones anticipadas, se une que febrero es una época del año inusual para convocar los comicios debido a las fuertes nevadas que experimenta generalmente el país.

Japón no acudía a las urnas en el segundo mes del año desde 1990, y este año los temporales han sido especialmente intensos, dejando al menos 38 muertos en todo el territorio.

La crisis del coste de vida centra la campaña

Japón viene registrando una persistente inflación que ronda el 3 %, tras décadas de estancamiento o deflación, al tiempo que los salarios reales han experimentado un declive gradual, por lo que buena parte de la campaña electoral se centra en la economía.

La líder del PLD ha prometido reducir la carga de los hogares con una política fiscal expansiva, tras aprobar a finales del año pasado su mayor presupuesto suplementario y paquete de estímulos desde la pandemia y proponer unos presupuestos generales para 2026 de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros), además de prometer reducir a cero el impuesto sobre los alimentos durante dos años.

La política expansiva prevista por Takaichi, sin embargo, ha desatado las dudas de los mercados y contribuido a disparar el rendimiento de los bonos nipones y depreciar el yen.

La disputa con China sobre Taiwán como telón de fondo

Los comicios vienen precedidos de meses de tensiones entre Tokio y Pekín, a raíz de unos comentarios de Takaichi. La primera ministra afirmó el pasado noviembre que las Fuerzas de Autodefensa podrían intervenir en un ataque militar chino contra Taiwán, generando una fuerte protesta por parte del gigante asiático y represalias tanto económicas como políticas.

Aunque el asunto no es un eje central de la campaña electoral, Takaichi ha mantenido sus referencias habituales a China durante sus discursos, ofreciendo por una parte diálogo pero sin retractarse de sus comentarios como exige Pekín. EFE

