Clavijo: El crucero afectado por hantavirus «debe ser atendido donde está»

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Bruselas, 5 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur «debe ser atendido donde está», en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

«Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario», dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

El presidente canario señaló que está en contacto constante con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró. EFE

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