Clavijo pide que se extienda la exención de tasas de emisiones al transporte en Canarias

2 minutos

Bruselas, 6 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este miércoles en Bruselas a la Comisión Europea que la exención de tasas de emisiones (ETS) en rutas marítimas o aéreas prevista hasta 2030 se extienda «hasta que la tecnología aparezca o bien hasta el 2040».

Clavijo trasladó esta petición a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en una reunión en la que la política española se mostró abierta a valorarla, como afirmó el Gobierno canario.

«Hemos hablado del tráfico marítimo y en este caso los derechos de emisión, cómo restan competitividad a los puertos cercanos a los de la costa africana, teniendo un menor tipo impositivo», explicó el presidente canario a los medios tras el encuentro.

Asimismo, el titular del Ejecutivo canario comunicó a Ribera su preocupación por las «distorsiones competitivas» que están generando los ETS -un recargo por emisiones de la UE al transporte marítimo para reducir gases de efecto invernadero- a los puertos canarios.

Actualmente, las rutas aéreas y marítimas del archipiélago con el resto de los países europeos están sujetas al abono del 100 % de sus emisiones, mientras que la UE aplica el 50 % a las conexiones con terceros países.

Según el Gobierno de Canarias, Ribera vio «con buenos ojos» la petición, a la vez que reconoció «la distorsión del sistema» en este sentido que otros Estados miembros también han señalado.

«Lo que queremos es que el colegio de comisarios pueda ir garantizando el fuero, o en este caso los fueros como región ultraperiférica, que nos amparan en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», detalló Clavijo.

En el encuentro, Clavijo transmitió a Ribera propuestas de cara al nuevo Marco Financiero Plurianual y demandó que no desaparezca la bolsa de fondos específica contra las regiones ultraperiféricas, una medida «que va en contra de la política de cohesión de la UE y de los derechos de los territorios ultraperiféricos». EFE

mas/ahg/icn

(foto) (vídeo)