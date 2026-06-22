Clavijo propone a Argentina pensar Canarias para invertir en tecnología, cine y turismo

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, propuso este lunes a Argentina pensar en el archipiélago como un centro de inversión en los sectores aeroespacial, tecnología, cine y turismo, dada las ventajas fiscales que ofrece y además usarlo como puente para llegar a África Occidental y Europa.

Clavijo se expresó así durante una entrevista con EFE en Buenos Aires, donde concluye este lunes un viaje por Uruguay y Argentina, países en los que ha reunido con la colectividad canaria.

Mientras en Uruguay, el presidente autonómico tuvo una intensa actividad institucional, en Argentina no se ha reunido con ninguna autoridad, ya que la que tenía prevista con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, no se puedo llevar a cabo por problemas de agenda.

Pero explicó que alcanzó sus objetivos porque su visita siguió a otra de una delegación de Proexca, ente encargado de promover las islas Canarias en términos de comercio e inversión, en la que el Gobierno autonómico exploró posibilidades de negocio.

«Todas las empresas argentinas van a encontrar en Canarias un entorno fiscal que es el más competitivo de toda Europa», comentó Clavijo, al destacar los sectores tecnológico y aeroespacial, donde -según dijo- se está «haciendo un esfuerzo importante tanto en la isla de Tenerife como en Fuerteventura».

También habló del apogeo de la producción audiovisual en Canarias, tanto en cine como en animación, y del turismo, por ser «un espacio que tiene conectividad -con 18,5 millones de turistas al año- con el resto del mundo».

Además, en «la situación tricontinenal de Europa, América y África Occidental, que está en pleno desarrollo, es donde nosotros tenemos una ventaja competitiva», agregó.

En este sentido ofreció Canarias, tal y como hizo en días pasados en Uruguay, como centro de expansión de negocios latinoamericanos hacia Europa y África Occidental, un vasto territorio en plena expansión económica. EFE

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