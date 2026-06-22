Clavijo sobre la sentencia de Ábalos: Tiene que haber repercusiones políticas

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este lunes que la sentencia que impone al exministro José Luis Ábalos 24 años de cárcel tiene que tener consecuencias políticas y ha recordado a Pedro Sánchez que tiene en su mano convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza.

En declaraciones realizadas en Buenos Aires, durante su visita oficial a Argentina, el secretario general de Coalición Canaria -uno de los socios de investidura de Sánchez- ha expresado su respeto por la resolución dada a conocer este lunes por Tribunal Supremo.

«Mi máximo respeto a las sentencias. Nosotros solo podemos opinar de los aspectos políticos. Y, bueno, tras esta sentencia, yo entiendo que tiene que haber repercusiones desde el punto de vista político. Es lo que podemos pedir, que se asuman las responsabilidades políticas oportunas», ha manifestado Clavijo.

El presidente canario también se ha pronunciado sobre la situación parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno de Sánchez, para reafirmarse en la posición oficial que mantiene desde hace semanas su partido: convocatoria de elecciones o cuestión de confianza.

«Es el presidente del Gobierno quien tiene la posibilidad de hacer ambas cosas», ha insistido. EFE

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