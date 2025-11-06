Clavijo ve la legislatura en un «punto muerto» e insiste en la cuestión de confianza

2 minutos

Bruselas, 6 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, consideró este jueves que el anuncio de Junts de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno lleva a la legislatura a un «punto muerto» e insistió en que «se debería retomar la idea» de presentar una cuestión de confianza.

«Creo que este anuncio nos lleva a un punto muerto en la legislatura y yo creo que se debe retomar la idea de presentarse una cuestión de confianza, de tal forma que se sepa si puede haber gobierno o no, y si no, que los ciudadanos puedan decidir en las urnas; no hay que tenerle miedo a la soberanía del pueblo», afirmó el jefe del Ejecutivo canario.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto por las regiones ultraperiféricas en Bruselas, Clavijo ha asegurado que «esto no es una cuestión de resistir y de mantenerse en la Moncloa», sino de gobernar, aprobar presupuestos y «aprobar las medidas necesarias para resolver los problemas de los españoles».

Clavijo se pronunció después de que Junts anunciase hoy que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda «bloqueada» la legislatura.

El presidente ha defendido que el posicionamiento de Coalición Canaria sigue siendo el mismo y que, tras el encarcelamiento del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, su partido ha mantenido con «coherencia» que «la legislatura entraba en una nueva etapa y que el presidente tenía que someterse a una cuestión de confianza».

«No obstante, nosotros como siempre, queremos sacar nuestro decreto canario. En este caso, con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular en la agenda canaria firmada pues no tendría ningún tipo de problema para que saliese adelante», ha añadido. EFE

