Clima cálido en Portugal trae alerta máxima de incendios en zonas de frontera con España

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 15 sep (EFE).- El aumento de las temperaturas esta semana en Portugal pondrá en alerta máxima de incendios a amplias zonas de la frontera con España a partir del miércoles, según el pronóstico que ofrece este lunes el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Las temperaturas ya comenzaron a subir de forma paulatina durante el fin de semana y lo seguirán haciendo hasta el miércoles, cuando se alcanzarán máximas de 38 °C en los distritos de Évora y Beja, de 37 °C grados en Castelo Branco y de 36 °C en Portalegre, todos ellos limítrofes con España.

A partir del miércoles, IPMA pone en alerta máxima de incendio toda la frontera de Portugal con Castilla y León, además de partes del límite con Galicia y Extremadura. En alerta elevada estarán áreas del centro del país atlántico y el concejo de Idanha-a-Nova, fronterizo con Cáceres (Extremadura).

De cara al final de la semana, el aviso máximo de fuego se mantendrá igual en esas zonas de la frontera con España y se ampliará al centro de Portugal. EFE

ssa/cc

