Cloudflare dice que el fallo en internet está «resuelto» y que no hay indicios de ataque

Nueva York, 18 nov (EFE).- El proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet, señaló este martes que los problemas para acceder a páginas web o a plataformas como X están «resueltos» y que no hay evidencia de que se tratara de un ataque o actividad maliciosa.

Según la página de estado de Cloudflare, la empresa está «continuando la supervisión de errores para asegurar que todos los servicios vuelvan a la normalidad».

Millones de personas en todo el mundo experimentaron problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía reconoció fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados «errores 500», que se estaban produciendo de forma intermitente.

El fallo impidió el acceso a sitios web y plataformas que utilizan los servicios de Cloudflare para seguridad y aceleración de tráfico, incluyendo medios de comunicación, comercios electrónicos y redes sociales.

Cloudflare explicó que la interrupción se debió a un archivo de configuración automatizado que creció más allá del tamaño esperado, generando problemas en su sistema interno. EFE

