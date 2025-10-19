Club denuncia amenazas antes de definir una semifinal de la segunda división peruana

2 minutos

Lima, 19 oct (EFE).- El Moquegua denunció este domingo que algunos de sus jugadores y sus familiares han recibido amenazas «que buscan alterar la tranquilidad y concentración» del equipo poco antes de definir una de las semifinales de la Liga 2, el torneo que otorga el ascenso a la primera división nacional.

El Deportivo Moquegua, de la región sureña del mismo nombre, disputa este domingo el partido de vuelta de las semifinales frente al Unión Comercio, tras haber ganado la ida por 2-1.

«Expresamos nuestra profunda preocupación y total rechazo ante estos hechos cobardes que atentan contra la integridad, la seguridad y la estabilidad emocional de nuestros deportistas y sus seres queridos», señaló el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El club reafirmó su «compromiso con el deporte limpio, el respeto y la paz» e indicó que «ha puesto inmediatamente estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes» con el objetivo de «identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra».

«Reafirmamos que ninguna forma de violencia o intimidación logrará desviar nuestro compromiso con el fútbol y con los valores que representan al Club Deportivo Moquegua», concluyó.

El club ya denunció hace unos días que varios de sus integrantes habían recibido mensajes que buscaban «alterar la tranquilidad» de su plantel y cuerpo técnico.

En ese momento, su presidente, Julio Espinoza, declaró a la emisora Radio Exitosa que sus jugadores recibieron mensajes en sus celulares con amenazas y extorsiones.

«No solo (fueron) mensajes. También fotos de sus familiares, con advertencias de que si no se dejaban ganar o no fingían lesiones, actuarían en su contra», detalló.

El Deportivo Moquegua y el Unión Comercio definirán en el estadio de la ciudad selvática de Tarapoto al segundo clasificado a la final de la Liga 2 de este año, que se enfrentará al FC Cajamarca, que avanzó a esa instancia luego de golear este domingo por 3-0 al César Vallejo. EFE

