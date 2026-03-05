Coalición de fiscales generales impugna ante un tribunal los aranceles del 15 % de Trump

1 minuto

Nueva York, 5 mar (EFE).- Una coalición de 24 fiscales generales presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. para que declare ilegal el arancel global del 15 % impuesto por la Administración Trump, después de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional su política de aranceles.

Los fiscales indicaron en conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el gobierno de Trump ha invocado, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.

Argumentaron que ningún presidente ha intentado «jamás» imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñada específicamente para permitir aranceles limitados en ciertas crisis monetarias. EFE

