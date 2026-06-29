Coalición de fiscales impugna una nueva norma de la Administración Trump sobre Medicaid

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Nueva York, 29 jun (EFE).- Una coalición de 24 fiscales generales de 24 estados y del Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por una nueva regla que, denuncian, dejaría sin cobertura a beneficiarios del programada Medicaid, dirigido a personas de escasos recursos económicos.

Los demandantes solicitan al tribunal que suspenda la aplicación de la medida mientras se resuelve el caso y que, finalmente, la anule.

La norma fue emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare. Según la demanda, crea nuevas barreras que obligarán a muchos beneficiarios con problemas de salud graves, discapacidades, necesidades de salud mental y trastornos por consumo de sustancias a demostrar que están lo suficientemente enfermos como para conservar su seguro médico.

De acuerdo con la coalición, la nueva norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque es contraria a la ley federal, «arbitraria y caprichosa», y afirman que se emitió sin considerar adecuadamente el daño que causará a los estados y a los beneficiarios del programa de salud, indicó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

James recordó que, en julio de 2025, el Congreso aprobó la «Gran Ley Integral», que impone nuevos requisitos de trabajo para algunos adultos que reciben el Medicaid, pero protegió a algunas personas con problemas de salud, incluyendo a quienes padecen trastornos por consumo de sustancias, afecciones mentales graves, discapacidades y enfermedades graves o complejas.

No obstante, cuando la Administración Trump presentó su plan para poner en marcha la ley, «fue un paso más allá», exigiendo que demuestren que su condición les dificulta para trabajar o cumplir con los nuevos requisitos.

Esa postura sorprendiendo a los estados que habían mantenido contacto con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid durante meses para desarrollar planes para implementar la ley, porque no estaba incluido ni formaba parte de las directrices federales previas, afirmó James.

La coalición argumentó al tribunal en su demanda que la nueva norma dificultará que los estados identifiquen automáticamente a los beneficiarios de Medicaid que deberían estar protegidos.

En Nueva York, se espera que los nuevos requisitos laborales lleve a que al menos 475.000 beneficiarios del Medicaid pierdan su cobertura debido al impacto combinado de los requisitos laborales y las verificaciones de elegibilidad más frecuentes. EFE

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