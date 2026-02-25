Coalición de prensa venezolana exige levantar bloqueo digital a medios y cesar persecución

Caracas, 25 feb (EFE).- La Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex) de Venezuela exigió este miércoles levantar el bloqueo digital a medios de comunicación y cesar la persecución, entre otras acciones para «restituir la libre expresión y comunicación» en el país, que vive un nuevo episodio político tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes.

En una conferencia de prensa, la coalición presentó un decálogo de «ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos».

La lista de exigencias incluye la derogación de, al menos, diez normativas «restrictivas», entre las que destacaron la Ley contra el Odio, usada, según la alianza, como instrumento para la persecución.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, dijo que esa ley ha sido utilizada para «criminalizar la disidencia, el ejercicio del periodismo, el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores».

De hecho, aún hay dos periodistas detenidos «por razones políticas» y ambos, señaló, por «imputaciones previstas en la Ley contra el Odio que debe ser derogada».

La Aplex pidió a las autoridades liberar de forma plena e inmediata a estas personas y poner fin a los «procesos judiciales arbitrarios», al indicar que todavía hay profesionales de la prensa con casos abiertos.

Por otra parte, la coalición instó a restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -ente regulador-, así como «cesar la vigilancia y monitoreo de contenidos, equipos electrónicos y comunicaciones por parte de funcionarios y civiles», lo que incluye «acabar de inmediato con la revisión ilegal de teléfonos».

Además, exigió que haya acceso «pleno, seguro e independiente» a las fuentes de información oficiales, lo que implica, indicó, «abrir las salas de prensa» de Miraflores -sede del Ejecutivo-, del Parlamento, de la Cancillería y otras instituciones públicas.

Aplex consideró también importante «la devolución de las sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliarios que fueron confiscados de manera arbitraria a medios de comunicación», así como «la renovación automática o devolución de concesiones de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente».

«La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva, necesariamente, la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa», explicó.

La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, expresó creer que, a pesar de las «violaciones de estos 27 años que han incrementado», en alusión al período gobernado por el chavismo, hoy «sí hay voluntad política» para la aplicación al menos de algunas de estas medidas.

Desde enero ha habido excarcelaciones de presos políticos, entre ellos periodistas, como parte de un proceso impulsado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a lo que se sumó la aprobación de una amnistía la semana pasada. EFE

csm/bam/gpv

