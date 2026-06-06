Coalición de voluntarios por Ucrania, invitada en último desfile del 14 de julio de Macron

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París, 6 jun (EFE).- Francia ha invitado a los 37 países que integran la llamada ‘Coalición de voluntarios’ para ayudar a Ucrania a su próximo desfile militar del 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa y el último presidido por Emmanuel Macron antes del final de su segundo mandato en 2027.

Según informó el diario Le Figaro, los 37 países integrantes de la denominada coalición de los voluntarios, comprometidos con futuras garantías de seguridad para Kiev, han sido invitados a participar en el tradicional desfile que recorre la avenida de los Campos Elíseo.

Además, dos cazas Mirage 2000, pilotados por un francés y un ucraniano, sobrevolarán París tras el paso de la Patrulla de Francia, que deja una estela de humo tricolor azul, blanco y rojo, como la bandera nacional en el cielo de la capital francesa. Uno de los aparatos lucirá los colores de la bandera ucraniana.

Entre los invitados figuran también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comandante de las tropas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, aunque la lista definitiva de asistentes aún no ha sido confirmada.

Otra novedad, según Le Figaro, es que la celebración nacional de este año buscará reflejar el proceso de rearme y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas francesas en un contexto de crecientes tensiones de seguridad en Europa, especialmente tras la guerra que hace ya más de cuatro años inició Rusia contra Ucrania.

Así, el desfile presentará un aumento del 15 % en las tropas a pie, del 30 % en los vehículos militares y del 30 % en los medios aéreos. El objetivo es mostrar la capacidad de respuesta del país y su disposición para actuar junto a sus aliados, según el rotativo.

Por primera vez, helicópteros participarán simultáneamente en el inicio del desfile motorizado para representar la coordinación entre fuerzas terrestres y apoyo aéreo en escenarios de combate de alta intensidad. Asimismo, se exhibirán capacidades de inteligencia, fuerzas especiales y apoyo logístico, en una puesta en escena diseñada para reflejar operaciones militares reales.

Los aviones participantes estarán equipados con municiones simuladas, una novedad destinada a reforzar el carácter operativo de la demostración. En tierra, la composición de las unidades reproducirá la estructura de una fuerza desplegada en misión, incluyendo artillería, ingenieros, logística y unidades de combate.

El puesto de mando del 1º Cuerpo de Ejército, recientemente constituido sobre la base del Cuerpo de Reacción Rápida de Lille, será uno de los protagonistas de la jornada. Francia busca destacar así una de sus capacidades estratégicas diferenciadoras: la dirección y coordinación de operaciones multinacionales.

También desfilarán unidades desplegadas en el flanco oriental de la OTAN, en países como Estonia, Polonia y Rumanía, así como efectivos que han participado en la formación de militares ucranianos.

Más allá del componente militar, el desfile pondrá de relieve las funciones de seguridad interior y protección civil. Los bomberos de París mostrarán sus capacidades para combatir grandes incendios, mientras que los de Marsella exhibirán sus medios especializados frente a amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas.

La ceremonia servirá igualmente para conmemorar el 400 aniversario de la Marina francesa. Reservistas, escuelas militares y otras instituciones tradicionales participarán en el evento.

El desfile tendrá una duración aproximada de dos horas y concluirá con la interpretación del ‘Himno a la Alegría’ de Beethoven, símbolo de la Unión Europea, según el programa al que ha tenido acceso Le Figaro. EFE

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