Coalición en Latinoamérica de Trump respalda a Gobierno boliviano en protestas «violentas»

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Washington, 21 may (EFE).- Los países miembros del llamado Escudo de las Américas – coalición recién creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con doce naciones latinoamericanas- respaldó al Gobierno de Bolivia ante las protestas «violentas» que buscan «subvertir el orden constitucional».

En un comunicado suscrito por EE.UU. y los países miembros – Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago-, la coalición expresó su preocupación por las protestas y los bloqueos dirigidos a «desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido de Bolivia».

«Respaldamos al Gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus inquietudes de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas. Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley», indicó la nota.

Según este grupo, no se debe «permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos» en el hemisferio, «ni siquiera cuando este cuenta con el respaldo de criminales y narcotraficantes».

La coalición político y militar fue creada en marzo en Miami por los países con dirigentes de derechas de la región con el fin de combatir a carteles del narcotráfico.

Los países del llamado Escudo de las Américas consideran que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, «trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión» y que las «protestas y los bloqueos impiden que el combustible y los suministros médicos lleguen a muchos bolivianos».

«El Escudo de las Américas está comprometido a fortalecer la cooperación en todo el hemisferio occidental y a apoyar la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región», afirmaron.

El Gobierno de Bolivia afronta un aumento del descontento desde principios de mes con protestas para pedir mejoras salariales, contra la mala calidad de los combustibles o el rechazo a una reforma de tierras, que ha escalado hasta pedir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses. EFE

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