Coalición nuclear critica postura de nueva primera ministra japonesa hacia armas nucleares

1 minuto

Ginebra, 19 nov (EFE).- La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, semostró crítica con la tradicional política de su país contra el armamento nuclear y puede revisarla, una situación «profundamente preocupante», advirtió este miércoles la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

«En un momento en el que las tensiones nucleares son altas en Asia Oriental y también a nivel global, Japón no debería difuminar sus restricciones en materia de armas atómicas», subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.

La responsable de la coalición de esa organización, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2017, subrayó que Japón, único territorio que ha sido atacado con armas nucleares, «debería escuchar a los hibakusha, supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, quienes repetidamente han dicho que la única forma de garantizar la seguridad del país es mediante la completa eliminación del armamento atómico».

En 1967 Japón adoptó los llamados tres principios no nucleares, que incluyen la no posesión, la no producción y la no introducción de armamento atómico de otros países en territorio nipón.

Parke, quien en agosto asistió a la conmemoración de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki por su 80º aniversario, renovó su llamamiento a que Japón ratifique el Tratado de la ONU para la Prohibición de las Armas Nucleares, en vigor desde 2021 y actualmente firmado o adoptado por 95 Estados. EFE

abc/pddp