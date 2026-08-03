Cobayas se visten de Haaland, Cleopatra o la Bella y la Bestia en su festival en Ecuador

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Urbina (Ecuador), 3 ago (EFE).- Haaland, Cleopatra o la Bella y la Bestia fueron algunos de los personajes escogidos para engalanar a cuyes en Ecuador, que cada año acoge un festival que rinde homenaje a este emblemático roedor de los Andes, familia de cobayas y conejillos de Indias, a las que sus dueños disfrazan y exhiben con orgullo.

El sexto Festival del Cuy, que se celebra desde 2021 en Urbina, localidad de los Andes ecuatorianos cercana a la frontera con Colombia, ensalza de distintas maneras al cuy, un animal icónico de la cultura andina y también un delicioso manjar, algo que puede chocar a visitantes extranjeros en cuyos países este roedor es únicamente visto como una mascota.

El concurso de disfraces de cuyes, celebrado el domingo, es la mayor atracción de este festival, donde también se premia al cuy con el pelaje más negro, al más grande y pesado, y al más exótico.

En esta competición se valora la creatividad, diseño e innovación de la indumentaria que lleva el animal, así como el desempeño de su dueño al presentarlo sobre el escenario del certamen, con una actuación alegórica al personaje escogido.

«¡Cuy! ¡Cuy! ¡Cuy!», exclamaban los asistentes a los golpes de tambor de David Guerrero, dueño del cuy Haaland, al imitar la famosa celebración de origen vikingo que la selección de Noruega hizo popular durante el Mundial de fútbol donde se reproduce el ritmo de remo que llevaban los barcos de estos pueblos nórdicos.

Además de con su tambor, el cuy vikingo Eerling Haaland apareció en escena con la indumentaria de la selección noruega en honor al estrella de este combinado, a la que le sumó un casco con cuernos.

A los asistentes también les deslumbró la aparición de Cleopatra, un cuy con todos los atributos de la reina del Antiguo Egipto que trajo su dueña, Elizabeth Chamorro, quien argumentó que escogió representar a este personaje por su sabiduría, belleza y poder.

Personajes históricos y de fantasía

El premio recayó en la Bella y la Bestia, una pareja de cuyes caracterizados como los protagonistas de la adaptación de Disney, al cuidado de Saskya y Erick, dos niños que desfilaron con los mismos disfraces.

En este festival se rinde culto al cuy en todos los sentidos, también el del gusto, al reunir a un conjunto de establecimientos especializados en cocinar de distintas formas a este animal, considerado un manjar en toda la región de los Andes.

Cuy asado o en empanada

Lo más común en Ecuador es asar el cuy a la brasa o al honor, pero en Urbina también llamaron la atención las empanadas de cuy, rellenas con carne de este animal y elaboradas con una masa de quinoa, chía y linaza.

«Trabajamos con asociaciones de mujeres rurales que se dedican a criar cuyes y podemos tener una visión más allá de hacer solo tres platos. Podemos ampliarlo a hacer con el cuy lasañas, empanadas, embutidos, etc…», comentó a EFE Elizabeth Guamán.

El festival, organizado por el gobierno local de Urbina, la Prefectura del Carchi y la organización internacional HIAS Ecuador, reunió a unos 70 emprendedores y tuvo unos 2.000 asistentes, con la expectativa de seguir creciendo en los próximos años a la vez que impulsa tradiciones y desarrollo de esta alejada zona de los Andes ecuatorianos. EFE

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(foto)(vídeo)