Coca-Cola gana 8.349 millones de dólares en el primer semestre, un 17 % más interanual

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Nueva York, 28 jul (EFE).- La multinacional de refrescos estadounidense Coca-Cola anunció este martes un beneficio neto de 8.349 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de sus ventas, lo que le llevó además a mejorar sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Solo en el segundo trimestre del año, hasta el 3 de julio, la compañía alcanzó los 4.425 millones de dólares de beneficio, un 16 % más interanual, según las últimas cuentas.

Los ingresos también crecieron respecto a los del año pasado. En los primeros seis meses, la compañía ingresó 25.852 millones de dólares, un 9 % más interanual, y en el segundo trimestre facturó 13.380 millones de dólares, un 7 % más.

Para el año completo, Coca-Cola proyecta un crecimiento comparable de las ganancias por acción de entre el 9 % y el 10 %, lo que supone una mejora respecto a la horquilla entre el 8 % y el 9 % estimada en sus anteriores cuentas.

«Hemos vuelto a registrar un trimestre sólido gracias a que nos hemos mantenido atentos a las necesidades cambiantes de nuestros consumidores y clientes», afirmó Henrique Braun, consejero delegado de Coca-Cola.

Braun apuntó que a pesar de «un panorama de consumo dinámico» la compañía está aprovechando sus marcas para «ganar cuota de valor y crecer sus ingresos», así como sus inversiones a largo plazo.

El volumen global de ventas de bebidas aumentó un 5 % en el último trimestre, con avances en todos los segmentos operativos, y el beneficio por acción creció un 16 %, hasta 1,03 dólares.

A la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía subían más de un 6 %. EFE

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