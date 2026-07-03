Cocanciller de Nicaragua y alcaldesa de Managua asistirán a los funerales de Alí Jameneí

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San José, 3 jul (EFE).- El cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, y la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, asistirán a los funerales en Irán del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, informaron este viernes las autoridades nicaragüenses.

La delegación nicaragüense, que ya se encuentra en Teherán, asistirá «en solidaridad profunda y respetuosa a los funerales del líder mártir el ayatolá Alí Jameneí», dijo la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Además del cocanciller y la citada alcaldesa, la delegación está integrada por Douglas Lara, en representación de los estudiantes, y el embajador de Nicaragua en Teherán, Ramón Moncada Colindres, hermano del otro canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres.

Murillo, que es esposa del copresidente Daniel Ortega, dijo que la comitiva nicaragüense se reunió con el canciller de Irán, Abás Araqchí, «y luego han proseguido otros encuentros».

Además «se preparan para participar en toda la actividad solemne rindiendo honores al ayatolá, al líder máximo, al líder martirizado y a la valentía de ese gran pueblo de Irán», señaló.

La República Islámica anunció previamente que este sábado, 4 de julio, comenzarían los funerales del líder supremo en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el próximo jueves en la ciudad religiosa de Mashad.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado junto con otros altos cargos iraníes en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo.

El pasado 1 de marzo, el Gobierno de Nicaragua condenó «todas las formas de guerra», clamó por la paz en la región de Oriente Medio tras los ataques contra Irán y expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de la República Islámica, a quien en ese entonces no nombraron por su nombre.

Las relaciones entre Irán y Nicaragua son muy cercanas desde que el presidente sandinista, Daniel Ortega, de 80 años, regresó al poder en enero de 2007.

Ortega es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica y ha respaldado el programa nuclear iraní y pedido a Israel que se «desarme» para evitar un conflicto bélico. EFE

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