Cocca afirma que la jerarquía de bicampeón obliga al Atlas a ser protagonista

Guadalajara (México), 21 ago (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano, declaró este jueves que la jerarquía de haber sido bicampeón en 2022 obliga al equipo a ser protagonista y estar más arriba en la clasificación del torneo Apertura 2025.

“Saber que el Atlas salió campeón hace poco tiempo te da jerarquía. Este club debe estar por lo menos mucho más arriba de lo que estamos”, dijo en conferencia de prensa.

Cocca regresó al club la semana pasada para rescatarlo de una mala racha de resultados que lo mantienen en el decimoquinto lugar del Apertura con cinco puntos, fuera de la zona de repesca.

Con el argentino, Atlas terminó con 70 años de sequía sin títulos y logró el campeonato del torneo Apertura 2021 y el bicampeonato en el Clausura 2022, además de lograr el título de Campeón de Campeones en ese mismo año.

El estratega aseguró que a diferencia de su primer periodo ahora encuentra a un plantel más confiado y con ganas de mejorar para alcanzar la fase final.

“En mi primer proceso en Atlas la palabra era frustración, ahora no hay frustración, hay que seguir buscando y encontrar la vuelta, por suerte todavía no se frustraron, entonces cae en nosotros encontrarle la vuelta para que no sigan cayendo (anímicamente)”, expresó.

El conjunto rojinegro recibirá el domingo al América, cuarto en la clasificación, y que contará con el debut del delantero francés Allan Saint-Maximin, un aspecto que no preocupa a Cocca.

“Nosotros queremos armar nuestro modelo, nuestra idea más allá de los nombres propios y más allá de los rivales, tener los cuidados y saber cuáles son las características (del rival), pero creer en nosotros, en nuestra manera de defender, nuestra manera de jugar, imponernos a eso como equipo”, dijo. EFE

