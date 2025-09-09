Codelco valora fusión de Anglo American y Teck Resources: «Fortalece la posición de Chile»

Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- La estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile celebró este martes el acuerdo de fusión entre las empresas Anglo American y Teck Resources, dos gigantes de la minería global que operan en el país suramericano.

«Felicitamos este anuncio que representa una operación de gran relevancia para la minería mundial (…) Esta integración une activos de extraordinario valor, como Quebrada Blanca y Los Bronces, y fortalece la posición de Chile como líder indiscutido en la producción de cobre», declaró el presidente de directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Codelco, la mayor empresa cuprífera del mundo, es socia de ambas compañías, por lo que tendrá participación en la nueva firma bautizada Anglo Teck.

La estatal chilena tiene el 10 % de Quebrada Blanca de Teck, y cuenta con cerca del 20 % de Anglo American Sur, controlador de Los Bronces.

«Es motivo de satisfacción (para Codelco) ver cómo nuestro país consolida su liderazgo global en este mineral estratégico, y cómo seguimos avanzando como empresa en alianzas que potencian el desarrollo de una minería responsable, competitiva y de futuro», subrayó Pacheco.

La compañía chilena, que aglutina casi el 10 % de la producción de cobre del mundo, reportó que durante el año 2024 revirtió fuertes pérdidas sufridas en 2023, alcanzando ganancias por 245 millones de dólares.

Codelco es una de las decenas de compañías mineras que explotan el metal rojo en Chile, donde la minería supone casi un 15 % del PIB y donde se producen cerca de 6 millones de toneladas de cobre anuales.

Nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), Codelco emplea a unas 62.000 personas de manera directa e indirecta y tiene una cartera de 40.000 millones de dólares. EFE

