Codiciado vuelve a EEUU tras cambios «muy fuertes» y retos para la música mexicana

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Pablo Urbón

Miami (EE.UU.), 1 ago (EFE).- El cantante mexicano Codiciado vuelve este mes a los escenarios de Estados Unidos con la gira de ‘Así es la vida’, que abre el 28 de agosto en Houston (Texas), tras tres años sin disco y en un momento que él considera difícil para la música mexicana.

«Fueron cambios muy fuertes», afirmó en una entrevista con EFE sobre esos años: venía de encadenar sencillos y de cruzar al mercado estadounidense, dejó de publicar y, cuando quiso volver, ya habían pasado tres años desde su último álbum (‘Golpes de la vida’, 2023).

El artista, nacido en la fronteriza Tijuana en 1993, describió esto como un aprendizaje y aseguró que le tranquiliza saber que «la gente está esperando la música».

El intérprete, con más de 6,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y éxitos como ‘Vamos aclarando muchas cosas’, opinó que el momento del género no es fácil.

«Ahorita los tiempos son algo diferentes, difíciles para nuestra música en especial», señaló, al considerar que «se vio muy dañada estos últimos meses».

Aún así, se mostró confiado: «Estamos plenamente seguros de que sabemos lo que estamos haciendo, que llevamos buena música a la gente».

Preguntado por su papel pionero en la mezcla del ‘streetwear’ (ropa callejera) y la estética urbana con el corrido, Codiciado se vio como una pieza de un movimiento más grande: «Siempre he creído que todos somos engranajes para algo que se mueve más allá de lo que podemos comprender».

Haber abierto camino a artistas más jóvenes es, dijo, «algo bonito que siempre» tendrá en el «corazón», pero no quiso colgarse la medalla: «Estoy buscando todavía ser el engranaje que está, el que sigue».

Fiesta a medida

El cantante, cuyo nombre real es Erick de Jesús Aragón, prometió «fiesta» a su público, pues «el beat del corrido te pone eufórico» y la audiencia se identifica con sus letras.

«Si tú estás viviendo el momento de que vienes de la nada y ya traes tu carrito, tu casa, a la gente le gusta y siente lo mismo que yo», aseguró.

Le pasa, dijo, con los dos extremos de su público: hay seguidores con más dinero que él que se ven en sus letras y otros que aspiran a lo que él ya consiguió.

«Siempre trato de cantar las dos partes», resumió: «Cuando tengo y cuando no tengo».

Sobre los conciertos, prometió variedad: «Yo llego con un set list, pero ese set list se convierte en lo que esté ahí, a como esté el ambiente, a como esté el público, porque cada ciudad, cada estado es diferente».

Puso como ejemplo lo distinto que es su público según la ciudad: más mexicano en Los Ángeles y Chicago, con más cubanos, colombianos y puertorriqueños en Miami.

A eso se suman los seguidores de hace diez años, quienes llegaron con sus canciones nuevas y quienes vienen de su etapa anterior como Grupo Codiciado. Por eso, dijo, tiene que «seguir siendo Erick hasta en el escenario» y se le puede ver «platicando (charlando) como loco con las personas» en cada concierto.

Una calafia en la portada

La portada del álbum ‘Así es la vida’, homónimo de la gira, salió de un cambio de planes. Contó que primero se fotografió en Los Ángeles, con corbata, camisa blanca y lentes, y los edificios del centro al fondo, pero descartó esas imágenes pensando en su público: «No le interesa verme en Hollywood».

Viajó entonces a Tijuana, que no pisaba desde hacía dos años, para grabar el vídeo de ‘Villas’, el barrio en el que creció.

Para el rodaje contrataron una calafia, uno de los camiones del transporte público que identifican a la ciudad. Allí, ya cambiado de ropa, se tomó la foto que buscaba: «Esta tiene que ser la portada».

Lo digital frente a lo vivo

Sobre cómo ha cambiado el negocio, distinguió entre mercados: «Los que entendieron más rápido todo el sistema digital fueron los americanos», dijo, frente a México, donde a su juicio siguen mandando palenques y ferias.

Consideró que ese sistema da ventaja a artistas con «muchos números», pero sin «tanto talento», aunque confió en que la música siga pegando «por el gusto de la gente». EFE

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(Foto)(Vídeo)