Colaborador de Machado contabiliza en octubre el arresto de 54 personas en Venezuela

Caracas, 1 nov (EFE).- Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora venezolana y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, informó este sábado de que 54 personas fueron detenidas en el país en octubre, de las cuales diez fueron excarceladas.

A través de su cuenta en X, Moreno detalló que de las 44 personas que permanecen detenidas, 22 son activistas de VV, ocho de otros partidos políticos y 14 son miembros de la sociedad civil, para quienes exigió su «liberación inmediata».

«En promedio, se generó una detención arbitraria cada 15 horas, una alarmante cifra que ha dejado como resultado decenas de familias vulneradas física y emocionalmente, por el simple hecho de pensar distinto», indicó el coordinador nacional del Comité.

Asimismo, subrayó que esta estadística corresponde «solo a los casos» que se han podido confirmar, «sin mencionar posibles secuestros o desapariciones forzadas que no se hayan denunciado por temor o desconocimiento».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores. EFE

