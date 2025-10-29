Colaborador de María Corina Machado contabiliza el arresto de 43 personas solo en octubre

Caracas, 29 oct (EFE).- Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora venezolana y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, informó este miércoles que 43 personas han sido detenidas en el país en lo que va de octubre, de las cuales siete fueron excarceladas.

A través de su cuenta en X, Moreno detalló que de las 36 personas que permanecen detenidas, 22 son activistas de VV, ocho de otros partidos políticos y seis son miembros de la sociedad civil.

En ese sentido, exigió la liberación de los arrestados, que consideró como presos políticos y «rehenes» de la Administración de Nicolás Maduro, en un contexto que calificó de «represión brutal».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

Este miércoles, VV informó sobre el arresto, el pasado domingo, de Reinaldo Emilio Gutiérrez y de su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez, quienes se encargaban, afirmó, del cuidado y mantenimiento, desde hace más de 20 años, de la casa de Corina Parisca, la madre Machado.EFE

