Colapinto: Me sentí bien en las tandas largas del segundo entrenamiento

1 minuto

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el decimoctavo tiempo este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que se sintió «bien en las tandas largas del segundo» ensayo.

«Siempre está bien estar de nuevo en esta parte del mundo y pilotando en este circuito tan especial. Personalmente, me pareció un viernes decente, adaptándome bastante deprisa», comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que disputa su decimocuarto Gran Premio desde que regresó a la F1, en espera aún de sumar sus primeros puntos del año.

«Creo que aún tenemos que encontrar algo de rendimiento, sobre todo en alguno de los bordillos y baches que hay en esta pista, en los que el coche se notaba bastante inestable», explicó.

«Me sentí bien en las tandas largas del segundo entrenamiento, así que esperemos que esto nos dé algo sobre lo que trabajar con un ojo puesto en la carrera del domingo», opinó Colapinto, del que no pocos creen que no tardará mucho en ser confirmado como piloto de Alpine para 2026.

«Tenemos que analizar muchas cosas, algo normal un viernes; y aún hay algunas cosas que tenemos que mejorar como equipo», añadió el argentino después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México. EFE

