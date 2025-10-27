Colapinto: Otro fin de semana complicado; a seguir aprendiendo y ojalá mejoremos en Brasil

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimosexto este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que fue «otro fin de semana complicado para el equipo», que deben «seguir aprendiendo» y que «ojalá» sean «más competitivos en Brasil», sede de la próxima etapa del campeonato, el penúltimo que tendrá formato sprint.

«Fue una tarde larga y solitaria para nosotros; y, en general, un fin de semana difícil para el equipo. Seguiremos aprendiendo, seguiremos luchando y esperamos ser más competitivos en Brasil», indicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en la capital de México disputó su decimocuarto Gran Premio desde que retornó a la categoría reina, en espera aún de sumar sus primeros puntos de la temporada.

«Me entusiasma la idea de regresar a Sao Paulo para correr delante de los aficionados suramericanos», declaró Colapinto este domingo en la capital de México. EFE

