Colapinto: Será complicado mañana, pero intentaremos recuperar algunas posiciones

1 minuto

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá vigésimo este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que «será complicado, pero» que intentará «recuperar algunas posiciones» en carrera.

«Estaba apretando ene mi último intento pero golpeé el bordillo, algo que desestabilizó el coche y evitó que mejorara mi tiempo», comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en la capital de México disputa su decimocuarto Gran Premio desde que regresó a la F1, en espera aún de sumar sus primeros puntos del año.

«Ayer (viernes), con alta carga de combustible, el coche se notaba mejor; y los tiempos de vuelta parecían más competitivos», opinó el argentino, que quedó eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1) y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.

«Será una carrera complicada, saliendo desde donde salimos; pero lucharemos y lo daremos todo para recuperar algunas posiciones mañana», declaró Colapinto este sábado en México. EFE

arh