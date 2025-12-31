Colapinto y Los Pumas, los puntos altos de un deporte argentino golpeado en 2025

Fernando Czyz

Buenos Aires, 31 dic (EFE).- A excepción del fútbol, el deporte argentino no tuvo buenos resultados en 2025, año en el que sin embargo aparecieron algunas jóvenes promesas y que tuvo como puntos altos la presencia del piloto Franco Colapinto en la Fórmula 1 y el buen desempeño del seleccionado de rugby, Los Pumas.

Más allá del entusiasmo generado por el buen desempeño de la Albiceleste y la ilusión de alcanzar el bicampeonato mundial de fútbol en 2026, el deporte argentino sufrió varios reveses en 2025, en un contexto de crecientes recortes presupuestarios que preocupan de cara a los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028.

Algunas de las principales alegrías de este año llegaron de la mano de Los Pumas, que registraron un Rugby Championship histórico con un triunfo en Buenos Aires ante los All Blacks neozelandeses y otro en condición de visitante frente a los Wallabies australianos, que le permitieron llegar con chances de pelear el título hasta la última jornada, en un certamen que terminó consagrando a los Springboks sudafricanos.

Este buen 2025, que incluyó además victorias ante Gales y los British & Irish Lions y un gran desempeño de Argentina en la especialidad Seven, le valió a Los Pumas terminar en la sexta posición del ranking mundial e ingresar como cabeza de serie para el sorteo del Mundial de Australia, que se disputará en 2027 y donde compartirán zona con Fiji, España y Canadá.

En el tenis, el equipo argentino conducido por Javier Frana volvió a meterse en las finales de la Copa Davis tras derrotar a Noruega (2-3) y Países Bajos (1-3), pero en los cuartos de final cayó ante Alemania por 1-2 y quedó eliminada.

A nivel femenino, el equipo liderado por Mercedes Paz cayó ante Suiza en un cruce decisivo de la Copa Billie Jean King y se quedó fuera de los Qualifiers 2026 con la necesidad de volver a disputar el Grupo 1 de la Zona Americana el año próximo.

En el baloncesto, Argentina, bajo la conducción de Pablo Prigioni, fue subcampeón de la AmeriCup disputada en Nicaragua, tras caer 55-47 en la final ante Brasil, en un año de reinvención tras las grandes decepciones de no clasificar al Mundial de Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otros dos deportes de equipo en los que Argentina no tuvo buenos resultados fueron el voleibol y el balonmano.

En voleibol masculino, en la despedida de la exitosa era de Marcelo Méndez, Argentina tuvo un gran arranque en el Mundial de Filipinas terminando invicto la fase de grupos, pero cayó en octavos de final por 0-3 ante Italia, que luego terminaría siendo el campeón.

En la rama femenina, las Panteras, dirigidas por Daniel Castellani, tuvieron un estreno con triunfo 3-1 ante República Checa en el Mundial de Tailandia, pero luego una combinatoria de resultados no les permitió superar la fase de grupos.

En balonmano masculino, el conjunto argentino, inmerso en un recambio generacional encabezado por Rodolfo Jung, apenas superó la primera fase del Mundial de Croacia-Dinamarca-Noruega, para luego sumar una victoria ante Cabo Verde y dos derrotas frente a Eslovenia e Islandia en la segunda fase, lo que marcó la despedida de Los Gladiadores de la competición.

El equipo femenino, conocido como La Garra, tuvo el mismo camino que su par masculino en el Mundial de Alemania-Países Bajos, superando la primera fase y quedando fuera con un triunfo ante Túnez y dos derrotas ante Polonia y Francia.

Por último, en el hockey sobre césped, uno de los deportes más exitosos para Argentina, Las Leonas fueron segundas de Países Bajos en la Pro League, campeonas de la Copa Panamericana y aseguraron su boleto para el Mundial de Países Bajos-Bélgica del año próximo, mientas que el equipo masculino se ubicó sexto en la Pro League y también selló su pasaje al Mundial al haberse consagrado en la Copa Panamericana.

Los deportes individuales, cargados de promesas

En los deportes individuales el más destacado fue Franco Colapinto, que si bien no tuvo una buena temporada de Fórmula 1 en la escudería Alpine, pudo sostenerse en la élite del automovilismo mundial y ratificar su butaca para el 2026.

La irrupción del joven piloto a finales de 2024 y su consolidación en 2025 revivió la pasión de los argentinos por la Fórmula 1, en un vínculo originado hace décadas tras el éxito de Juan Manuel Fangio.

A nivel local, Agustín Canapino consiguió su quinto título de Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo nacional, que le valió ser distinguido con el Olimpia de Oro, la máxima distinción al deporte en Argentina.

Otra de los deportistas destacadas del año fue la nadadora Agostina Hein, que con 17 años se consagró campeona mundial junior, ganó múltiples medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior y Sudamericano Junior, además de establecer varios récords argentinos y sudamericanos y posicionarse como una de las grandes promesas del deporte argentino.

Si de promesas se trata, la aparición más resonante de 2025 fue el joven ajedrecista Faustino Oro, que con tan solo 12 años obtuvo su segunda norma de Gran Maestro (GM) y estableció un récord mundial como el jugador más joven en superar los 2500 puntos de Elo FIDE en la modalidad rápida. EFE

