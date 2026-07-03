Colapsa parcialmente un colegio en Caracas nueve días después de los potentes terremotos

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Caracas, 3 jul (EFE).- Un área de salones de un colegio en Caracas colapsó este viernes sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado al menos 2.645 muertes, numerosos derrumbes y daños comprometedores de cientos de edificios, según autoridades.

El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora, está ubicado en el borde de un barranco con pequeñas casas abajo, sobre las que cayeron los escombros, lo que dejó al menos un herido, que fue trasladado a un hospital, dijeron a EFE varios habitantes de la comunidad.

Por decisión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, las clases están suspendidas esta semana en todas las instituciones educativas del país por el doble terremoto, por el que al menos 12.666 personas han resultado heridas.

José Luis Bencomo, un vecino de 67 años, dijo a EFE que «cedió la mitad del colegio» y «todo el mundo corrió», y advirtió que el muro de contención del colegio está afectado.

«Cuando cayeron los sedimentos, todo el mundo corrió, los niños, parece que hubiese temblado», dijo.

Al lugar acudió la suegra del herido, Lenys Niño, de 48 años, quien dijo a EFE que el hombre se encuentra estable.

La mujer, notablemente afectada, señaló que varios conocidos de ella «perdieron a muchas familias» por los sismos.

Habitantes de la zona expresaron que están constantemente en alerta y que se asustan con cualquier sonido, por lo que esperan la ayuda de las autoridades.

Por su parte, Bomberos de Caracas señaló que un hombre «sufrió un evento convulsivo» como consecuencia de la impresión, tras lo que recibió atención prehospitalaria.

El cuerpo de bomberos explicó -en Instagram- que colapsó una pared perimetral del colegio, donde hicieron un «acordonamiento preventivo de toda el área para mitigar cualquier riesgo secundario a la comunidad» cercana al centro educativo.

Según cifras oficiales, hay 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, con base en imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. EFE

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