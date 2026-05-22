Colbert, azote de Trump, se despide del ‘late night’ de EEUU tras su polémica cancelación

4 minutos

Nueva York, 22 may (EFE).- El humorista Stephen Colbert y su programa televisivo nocturno, ‘The Late Show’, se despidieron este jueves en EE.UU. después de 11 años, entre referencias a su polémica cancelación por parte del canal CBS tras sus afiladas críticas al presidente Donald Trump.

El episodio final de ‘The Late Show With Stephen Colbert’, con el cantante Paul McCartney como invitado, se alargó casi hasta la 1 de la madrugada del viernes y fue el centro indiscutible de atención, ya que sus principales rivales, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, emitieron antiguos programas para no hacerle la competencia.

La franquicia ‘The Late Show’ también se ‘jubiló’ este jueves después de 33 años en CBS. Colbert fue contratado para sustituir al legendario David Letterman en 2015 y se convirtió en uno de los presentadores con mejor ‘rating’ de su franja horaria, una popularidad alimentada por sus dardos a Trump.

Colbert, de 62 años, protagonizó un programa ligero marcado por la incertidumbre sobre quién sería su invitado final, pues se especulaba sobre el papa León XIV, así como una narrativa en torno a un agujero negro como metáfora de su anunciado final, que acaba absorbiéndolo todo y lo convierte en un mero recuerdo.

El astrofísico Neil DeGrasse Tyson hizo un cameo para explicar que el agujero negro había nacido a raíz de una contradicción: que el ‘Late show’ fuera «el número uno» y a su vez fuera cancelado, por lo que advirtió de que el resto de programas satíricos estaban bajo la amenaza de «ser destruidos».

A Colbert lo han arropado en sus últimos días decenas de famosos que han hecho cameos, incluido Bruce Springsteen, quien lo describió como «el primer tipo en EE.UU. que perdió su espectáculo porque tenemos un presidente que no soporta una broma».

Fue una noche agridulce en el teatro Ed Sullivan de Nueva York, cuya marquesina llena de bombillas parpadeantes ilumina un tramo de la avenida Broadway, y cuyo público estaba conmovido y ataviado con camisetas y gorras del programa.

McCartney regaló a Colbert una foto de los Beatles en aquel mismo teatro en la década de 1960, comparó el estado de la democracia con el de entonces y cerró el ‘show’ cantando ‘Hello, goodbye’ junto a la banda y el público, tras lo que fue el encargado de «apagar» el programa con una palanca.

Colbert sugirió que ahora disfrutará de su tiempo libre tras una exitosa carrera que incluyó ‘The Colbert Report’ (2005-2014), un ‘spin-off’ derivado de su participación en la parodia informativa ‘The Daily Show’ (1997-2005), ambos de Comedy Central, en el que interpretaba a un alter ego conservador.

Una cancelación «puramente financiera»

La cadena CBS anunció la cancelación en julio de 2025 y la calificó como «puramente financiera, teniendo en cuenta el contexto complicado de la noche» televisiva, y asegurando que no tenía nada que ver «con los resultados del ‘show’, su contenido u otros asuntos de Paramount», su empresa matriz.

No obstante, varios factores importantes convergieron en aquel momento y han dado lugar a especulaciones de que la empresa mediática cedió ante la presión del presidente, con el que Colbert es muy crítico.

El anuncio se produjo en medio de las negociaciones de fusión entre Paramount y Skydance, conglomerado ahora dirigido por David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, el fundador de Oracle, que es cercano a Trump.

Paramount, que estaba sujeta al visto bueno de las autoridades para la operación, había acordado pagar 16 millones de dólares a Trump para resolver su demanda contra CBS por una entrevista a Kamala Harris, su rival demócrata en las presidenciales, que alegó fue manipulada.

Y ese acuerdo, precisamente, fue objeto de críticas de Colbert, que lo tachó de «soborno grande y gordo».

Trump negó cualquier responsabilidad en el despido de Colbert, que atribuyó a «su absoluta falta de talento» y al coste millonario del programa para CBS, pero aprovechó para advertir que los siguientes en caer serían otros dos reyes del ‘late night’, Kimmel (ABC) y Fallon (NBC).

Colbert invitó este jueves a su programa a Kimmel y Fallon, así como a Seth Meyers y John Oliver, los reyes de la noche televisiva, como ya hizo la semana pasada, y comentaron con guasa que quizás ellos sean los siguientes, pero que de momento el agujero negro solo ha engullido a uno.

Kimmel, que vio suspendido temporalmente su programa por sus comentarios satíricos sobre el Gobierno de EE.UU., denunció la «expulsión» de Colbert y animó al público a «no volver a ver nunca» CBS, en un boicot similar al que promulgó contra Disney, su anfitriona. EFE

nqs/llb