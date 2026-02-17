Colbert denuncia que CBS censuró una entrevista política por temor a represalias de la FCC

2 minutos

Nueva York, 17 feb (EFE).- El presentador estadounidense Stephen Colbert denunció que la cadena CBS impidió la emisión de su entrevista con el aspirante demócrata al Senado por Texas, James Talarico, debido a los recientes cambios en la normativa de «tiempo igualitario» impulsados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Durante la apertura de su programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’, explicó a la audiencia que los abogados del canal le comunicaron «claramente» que no podían emitir la entrevista.

Según el humorista, CBS también le instruyó a no mencionar la ausencia del invitado, una directriz que decidió ignorar.

«Como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto», dijo en su programa del lunes.

El comediante explicó la regla de «tiempo igualitario» de la FCC, que exige que las cadenas de televisión ofrezcan el mismo tiempo en antena a los candidatos políticos de la oposición.

Colbert añadió que Brendan Carr, presidente de la FCC designado bajo la Administración de Donald Trump, estaba considerando eliminar la excepción para los programas de entrevistas porque, según él, algunos tenían fines partidistas.

«Usted también tiene motivos partidistas», dijo Colbert, quien añadió que el Gobierno de Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre el presidente en televisión, «porque Trump solo ve televisión».

De acuerdo con la prensa especializada, la FCC ha abierto una investigación sobre ABC y ‘The View’ por entrevistas con Talarico.

La cadena CBS anunció en julio de 2025 que ‘The Late Show with Stephen Colbert’ dejará de emitirse este próximo mayo, una decisión que se atribuyó entonces a motivos puramente financieros en un contexto considerado «difícil» para los programas nocturnos. EFE

