Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidios y desaparecidos en México

2 minutos

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- Diversos colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición colocaron este viernes una ofrenda del Día de Muertos en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México, para honrar la memoria de las mujeres y niñas que han sido asesinadas o que siguen desaparecidas en el país.

“Nosotros estamos aquí como cada año levantando la voz porque hoy, como todos los años, ya no tenemos a nuestras hijas. Ya la silla está vacía, ya no podemos ni siquiera llevar un plato a esa mesa donde esa silla quedó vacía, y no hay quien la supla”, expresaron las mujeres durante el acto simbólico.

Entre flores de cempasúchil, fotografías, veladoras y carteles con los nombres de las víctimas, las participantes reiteraron su exigencia de justicia y verdad.

“Por las que no están el día de hoy, por las que no queremos que no estén, porque levantamos la voz -ni una madre más, sino una hija menos-. Justicia para las que no tienen voz y justicia para todas las desaparecidas. No están solas”, señalaron las colectivas.

La protesta ocurre mientras México enfrenta una grave crisis de violencia de género y desapariciones.

De acuerdo con datos oficiales acumula más de 133.000 reportes de desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta y cada día son asesinadas en promedio 11 mujeres víctimas de feminicidio.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de madres buscadoras han denunciado la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos y la falta de recursos institucionales para la investigación y búsqueda de las víctimas.

Un altar de resistencia

La ofrenda, instalada desde hace varios años en la Antimonumenta, se ha convertido en un espacio de memoria y resistencia. Las familias afirman que su objetivo es mantener vivos los nombres de sus hijas, hermanas y madres, y exigir al Estado acciones concretas para detener la violencia feminicida.

“Cada año regresamos con el corazón roto, pero también con esperanza”, dijeron las organizadoras, “mientras sigamos aquí, ellas no serán olvidadas”, enfatizaron. EFE

csr/enb

(foto)