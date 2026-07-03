Colegio de Ingenieros activa plan para evaluar daños del doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 3 jul (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) activó un plan de contingencia y capacitación dirigido a ingenieros, arquitectos y profesionales afines para evaluar los daños en las edificaciones afectadas por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

«Estamos haciendo lo que nos corresponde: brindar capacitación urgente en nuestra sede para que los profesionales obtengan las herramientas necesarias para inspeccionar estructuras en escenarios postsísmicos de manera eficaz», señaló el arquitecto José Gregorio Chacón, parte de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en una nota de prensa.

Las jornadas de capacitación son «a tiempo completo» los días jueves, viernes y sábados, y están dirigidas tanto a profesionales graduados como a técnicos medios y estudiantes de los últimos años de carreras afines, de acuerdo a la nota.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del jueves que los fallecidos por los terremotos ascendieron a al menos 2.595 mientras que los heridos a 12.400.

Asimismo, informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada.

El Gobierno ha cifrado en más de 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. EFE

rbc/raa/lnm