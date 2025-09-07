The Swiss voice in the world since 1935

Colegio de Periodistas de Caracas exige liberar a reportero que cumple 200 días detenido

Caracas, 7 sep (EFE).- La sección en Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió este domingo la liberación del reportero Rory Branker, al denunciar que cumple 200 días detenido sin que se conozca información sobre su paradero.

«Exigimos justicia y la liberación inmediata de Rory. ¡No más desapariciones forzadas!», escribió la organización en su cuenta de X.

En la publicación, el CNP sostuvo que han transcurrido «200 días de silencio», desde que el periodista fue arrestado el pasado 20 de febrero.

Además, advirtió que la situación refleja que «la libertad de prensa» está «bajo ataque» en el país suramericano.

Branker, reportero del medio digital La Patilla, fue capturado a inicios de año por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La Patilla señaló que, tras el arresto, los agentes «regresaron» al domicilio del periodista y se llevaron dos ordenadores portátiles.

En abril, el CNP afirmó que Venezuela se ha convertido en «un lugar hostil» para los trabajadores de la prensa, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones «sin condena ni juicio».

«En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en las condiciones del ejercicio de los periodistas: detenciones arbitrarias, cierres de medios y persecución sistemática», afirmó el secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas. EFE

