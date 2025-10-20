Colegio de periodistas de Venezuela pide la liberación de reportero detenido hace 243 días

Caracas, 20 oct (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela pidió este lunes la liberación del reportero Rory Branker, detenido en Caracas hace 243 días y a quien la organización considera inocente.

En una publicación en X, el CNP indicó que Branker, periodista del medio digital de Venezuela La Patilla, «permanece privado de libertad sin cargos formales, sin acceso a su expediente y violando el debido proceso».

En septiembre pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que la familia del periodista pudo finalmente verlo en un calabozo policial, tras estar en paradero desconocido durante «206 días».

A través de X, el SNTP señaló que Branker confirmó por teléfono a sus familiares su traslado a un centro de la Policía Nacional Bolivariana de Caracas, aunque no se precisó dónde estuvo detenido previamente.

Branker fue detenido el pasado 20 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó, en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General en Punta Cana, República Dominicana, que hay 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país suramericano, «como parte -subrayó- de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración».EFE

