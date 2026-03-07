Colegios y gremios de Perú critican medidas para afrontar racionamiento de gas

4 minutos

Lima, 7 mar (EFE).- El mayor gremio empresarial de Perú y asociaciones de colegios privados criticaron este sábado las medidas anunciadas por el gobierno peruano, de priorizar el teletrabajo y las clases remotas, ante el racionamiento de gas natural debido a una fuga registrada en el yacimiento de Camisea, al sureste del país.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) afirmó que una crisis energética, como la que se desató esta semana en el país, «no debería resolverse generando, a su vez, problemas adicionales en la educación y en la actividad productiva».

Agregó que los niños peruanos ya pagaron «un costo muy alto» con el cierre prolongado de escuelas en años recientes, a raíz de la pandemia del Covid-19, y que miles de familias no cuentan con conectividad ni con dispositivos para la virtualidad, además de que «los más pequeños necesitan el vínculo presencial para su desarrollo».

La CONFIEP señaló que las medidas de alcance general que afectan la actividad laboral «impactan en el funcionamiento de la economía» en un momento en que «el país necesita consolidar su crecimiento y generar más oportunidades».

En ese sentido, invocaron al gobierno transitorio del mandatario José María Balcázar que priorice «soluciones rápidas y focalizadas» que atiendan la emergencia sin comprometer la educación de los niños ni el trabajo de los peruanos.

Por su parte, el Consorcio de Centros Educativos Católicos expresó su preocupación ante las medidas que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades educativas presenciales.

En un comunicado compartido en redes sociales, el consorcio explicó que «no todas las familias cuentan con las condiciones tecnológicas ni con los recursos necesarios» para sostener procesos educativos virtuales desde sus hogares, lo cual «amplía las brechas educativas existentes y afecta especialmente a los más vulnerables».

Exhortaron a que el sector educativo sea considerado «prioritario» en la toma de decisiones públicas, procurando garantizar la continuidad del servicio educativo y el bienestar de los estudiantes.

Algunos centros de estudios, como la privada Universidad de Lima, anunciaron que mantendrán sus actividades en forma habitual, es decir, presencial, teniendo en consideración que se inicia el proceso de admisión en varias universidades de la capital peruana.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el viernes que se dispondrá «el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia» y que también se promoverá que las empresas del sector privado adopten esta modalidad durante el periodo de emergencia estimado en 14 días.

Esta semana, el gobierno peruano anunció un periodo de racionamiento de gas natural, de 14 días, a raíz de la fuga y deflagración de este recurso en uno de los ductos que transporta el gas extraído del yacimiento de Camisea, ubicado en la sureña región de Cusco.

Miralles remarcó que la medida prioriza el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria.

La primera ministra agregó que también se dispondrá de clases en modalidad remota en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana, y que esta medida será para colegios, institutos y universidades privadas.

La jefa del gabinete informó que, a raíz de esta crisis, se incrementará el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilos, que significa un descuento en el valor total del balón para las familias pobres y comedores populares dirigidos a zonas de extrema pobreza.

Esta sábado, Miralles y varios ministros han viajado hasta el yacimiento de Camisea para supervisar las labores de reparación del ducto y las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), a cargo del transporte del gas natural hacia Lima y otras regiones del país.EFE

