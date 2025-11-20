Colisión frontal de dos trenes checos deja 47 heridos, cuatro de ellos graves

2 minutos

(actualiza la cifra de heridos)

Praga, 20 nov (EFE).- Una colisión frontal de dos trenes en el sur de la República Checa dejó este jueves 47 heridos, cuatro de ellos de gravedad, informó la cadena pública CT24.

Tras el accidente fueron trasladadas a seis hospitales cercanos 27 personas, nueve de las cuales sufrieron heridas moderadas y cuatro graves, si bien ninguna se encuentra actualmente en estado crítico.

El choque entre un tren rápido, que viajaba en dirección a Pilsen, y otro regional, se produjo a las 05:19 GMT entre las localidades de Zliví y Dívcice, esta última a 20 kilómetros de Ceske Budejovice, principal ciudad de Bohemia del Sur.

Las primeras pesquisas indican que el tren rápido, que unía las ciudades de Pilsen y Ceské Budejovice, «se saltó un semáforo» en rojo, informó el portal ‘Zdopravy.cz’, dedicado a la información de transporte.

Este dato fue confirmado por el subdirector de la Administración Ferroviaria, Karel Svejda, que aclaró que una de las dos vías en este segmento estaba restringida, por lo que sólo se podía utilizar una.

Unos 45 minutos antes del accidente, el tren expreso tenía que haberse detenido ante la señal y esperar a que el tren de pasajeros entrara en la estación, lo que no ocurrió.

En este trayecto donde colisionaron los trenes, no existe el sistema de seguridad ETCS, que, según los expertos, debería prevenir una colisión en caso de error humano, y cuya instalación estaba prevista para 2030.

Según la policía, la prueba de alcoholemia descartó la presencia de alcohol en ambos maquinistas.

Se estima que los daños materiales ocasionados por el accidente, uno de los más graves en estos últimos cinco años, ascienden a unos 6 millones de euros.

El tráfico de trenes, con una velocidad reducida, en este tramo ha sido restablecido después de ocho horas de suspensión. EFE

gm/wr/fpa