Collado lanza en Colombia campaña de promoción ‘Conoce el Paraíso’

Santo Domingo, 18 nov (EFE).- El ministro de Turismo, David Collado, lanzó en Colombia la plataforma de promoción turística ‘Conoce el Paraíso’, como parte de su estrategia para garantizar que visitantes latinoamericanos siguen escogiendo a República Dominicana como su principal destino de vacaciones.

La actividad está dirigida especialmente a los principales turoperadores y agentes de viajes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Venezuela, afirmó Turismo en un documento divulgado este martes.

Durante el encuentro, el ministro mostró las novedades, fortalezas y oportunidades de los múltiples destinos dominicanos, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Romana, Miches y Punta Cana, entre otros.

“No estamos vendiendo un país, estamos promocionando una experiencia, la esencia, la cultura, la gastronomía y las raíces de República Dominicana, creando momentos memorables para posicionar nuestra nación”, expresó Collado.

Los invitados participaron en actividades que fusionaron historia, arte, tradición y gastronomía, como la Sip & Paint con Korah Studio, una experiencia creativa inspirada en la Ciudad Colonial, donde los asistentes pintaron mientras disfrutaban de café dominicano, en una fusión perfecta de arte y tradición.

Asimismo del Sugar Cane: Cata de Ro, un recorrido sensorial dedicado al ron dominicano con denominación de origen, guiado por expertos que compartieron su historia, procesos y perfiles aromáticos.

Además, Merengue y Bachata con Swing, una clase de baile en formato Silent Disco, donde los asistentes se sumergieron en los ritmos emblemáticos del merengue y la bachata.EFE

