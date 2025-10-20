Colman Domingo dará voz a León Cobarde en la esperada segunda entrega de ‘Wicked’

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El actor estadounidense Colman Domingo dará voz al mítico León Cobarde de ‘El mago de Oz’ en la esperada segunda entrega de ‘Wicked’, que se estrenará el próximo 21 de noviembre con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas.

«Nos vemos en Oz», anunció este lunes el actor en una publicación en sus redes sociales, mientras aparecía escondido detrás de un león de peluche.

El León Cobarde fue un personaje principal en la clásica película de 1939 ‘El Mago de Oz’. En la nueva entrega de ‘Wicked’, figura como el cachorro que Elphaba (Erivo) y Fiyero (Jonathan Bailey) rescatan después de que se llevaran al profesor de ciencias Dr. Dillamond.

‘Wicked: For Good’ supone la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway ‘Wicked’, basado a su vez en la novela del estadounidense Gregory Maguire y en los personajes del clásico de L. Frank Baum ‘El mago de Oz’.

La primera entrega, estrenada en noviembre del año pasado, se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de la compañía cinematográfica Universal Pictures.

El musical cinematográfico obtuvo 10 nominaciones en la 97 edición de los premios Óscar, alzándose con dos estatuillas a mejor diseño de producción y mejor vestuario. EFE

