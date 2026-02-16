Colo Colo consigue alivio con triunfo agónico y Limache vuelve al liderato de la liga

Santiago de Chile, 15 feb (EFE).- Colo Colo consiguió una victoria agónica por 1-0 este domingo en el Monumental frente a Unión La Calera, que cedió el liderato ante Deportes Limache que triunfó por 2-1 sobre O’Higgins en la fecha 3 de la liga chilena.

Con un gol en el minuto 91 del delantero argentino Maximiliano Romero, recién llegado desde Argentinos Juniors, los albos sumaron su segundo triunfo con tantos en los minutos finales.

El Cacique venía de vencer al colista Everton en la jornada anterior también jugando de local, y con los nuevos 3 puntos elevó a 6 en la quinta posición que comparte con O’Higgins.

Los cementeros perdieron por primera vez en el torneo y bajaron a la tercera casilla igualados también con 6 con el actual campeón Coquimbo Unido, ambos con mejor diferencia de goles que albos y celestes.

La Calera podría perder su posición en los tribunales por la presunta inscripción irregular de un jugador.

Limache y Ñublense, noveno tras ganar por 1-0 al décimo Audax Italiano, son los únicos que se mantienen invictos en un arranque de torneo en el que los grandes, Universidad de Chile y Universidad Católica, siguen sin despegar.

El equipo de Valparaíso comenzó la temporada con un triunfo ante Colo Colo y tras la tercera jornada confirma su intención de ser la revelación de la liga, con su juego directo y velocidad por las bandas que ha tenido efectividad.

Cruzados y azules han tenido problemas para ligar y transitan en la zona media baja de la clasificación, en el undécimo y decimosegundo puesto respectivamente.

Católica sufrió su primera derrota de la temporada y se estancó con cuatro puntos al caer de visita por 3-2 ante el séptimo Cobresal, que llegó a seis unidades.

Lo más rescatable de los cruzados ha sido su delantero argentino Fernando Zampedri, quien ya es líder goleador del torneo con cuatro dianas, tras ocupar ese lugar en las últimas seis campañas.

La peor racha es de la U de Chile, sigue sin ganar tras igualar sin goles ante el decimotercero Palestino, el pasado viernes.

A pesar de tener la mejor delantera de la liga con el chileno Eduardo Vargas, el argentino Juan Martín Lucero y el uruguayo Octavio Rivero, los azules solo han cosechado un gol.

El técnico argentino Francisco Meneghini no ha conseguido la clave del equipo y su continuidad en el banco está en duda, tras llegar al club en esta temporada.

Huachipato se encuentra segundo con seis puntos luego de golear a domicilio por 0-3 a Everton para quedar con mejor diferencia de goles que los campeones aurinegros, que se impusieron 0-1 frente al decimocuarto La Serena.

El clásico penquista favoreció a Universidad de Concepción, que se ubica octavo y es el séptimo equipo de la tabla que acumula seis enteros, tras imponerse por 2-1 al también recién ascendido Deportes Concepción, que está decimoquinto sin puntos. EFE

