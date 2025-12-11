Colo Colo fracasa en el año de su centenario y «la U» alarga su crisis de títulos

Santiago de Chile, 11 dic (EFE).- Dos de los tres gigantes del fútbol chileno, Colo Colo y Universidad de Chile, cerraron la temporada insatisfechos por diferentes razones: mientras los albos fracasaron en lo deportivo y lo gerencial en el año de su centenario, los azules no alcanzaron el objetivo de un título, y ambos miran al 2026 con urgencia de recuperar autoridad.

El Cacique terminó 2025 sin nada que celebrar, octavo en la liga chilena y sin torneos internacionales para disputar el próximo año, en tanto que el Bulla reconquistó el plano continental como semifinalista de la Copa Sudamericana, en la cual volverá a competir, pero finalizó cuarto en un certamen local que quería ganar.

Y con mucho ruido tanto en el vestuario, con jugadores rebeldes enfrentados al técnico, como en los despachos, con la sociedad Blanco y Negro, gestora del club, rota y enfrentada por las luchas de poder internas.

Una situación a la que se sumó el descontrol y la violencia de los barristas, que con su actitud contribuyeron a ensombrecer un año que parecía destinado a la celebración y a la felicidad.

Violencia en las gradas

Ambos clubes sufrieron duros golpes durante su incursión en competencias de la Conmebol que les acarrearon sanciones deportivas y económicas que también deberán afrontar más allá de la próxima temporada.

Los albos fueron castigados con multas y partidos a puerta cerrada, que terminarán de cumplir cuando vuelvan a clasificar a una copa después de que en la Libertadores un grupo de hinchas invadiera el campo durante un encuentro ante el brasileño Fortaleza, apenas unas horas después de que dos hinchas colocolinos murieran atropellados por la Policía a las afueras del estadio.

Los azules, en tanto, recibieron una sanción económica y veto a sus hinchas de local y visitante por los hechos de violencia que protagonizaron, junto a la barra del argentino Independiente en Buenos Aires, por la Sudamericana, en una de las escenas más vergonzosas de los últimos años en el fútbol mundial.

Sin títulos no hay paraíso

La campaña de la U si bien tuvo momentos de alto nivel competitivo, terminó sin trofeos debido a la irregularidad y falta de jerarquía en momentos decisivos, lo que hizo tambalear el proyecto que estructuró el técnico argentino Gustavo Álvarez.

El propio entrenador desechó su continuidad en el banquillo y actualmente negocia su salida con el cuadro laico, que cambiará una identidad trabajada para comenzar de nuevo bajo otra conducción.

Sin títulos de liga desde hace ocho años, los universitarios partirán con una base sólida que cuenta con figuras emergentes, pero que precisa de un centro-delantero de categoría que deberán buscar en el mercado de fichajes.

El club inmerso en una turbulencia institucional por motivos financieros también vive un cisma dentro de un cuadro directivo dividido, en el que algunos piensan que el presidente Michael Clark debe renunciar tras ser sancionado por la Comisión de Mercado Financiero chilena.

El dictamen que recibió Clark, por irregularidades en el manejo de la sociedad que regenta el equipo, está en fase de apelación y lo inhabilita para liderar entidades fiscalizadas por cinco años lo que incluso genera incertidumbre sobre la propiedad de la gestión que está en sus manos.

Renovar para sobrevivir

Sin ingresos por torneos internacionales y cuantiosas deudas, Colo Colo comenzó una poda en su plantel para equilibrar sus finanzas con el anuncio de la salida de cuatro jugadores Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas.

La guillotina amenazaba con cortar también al técnico argentino Fernando Ortiz, que llegó en agosto en sustitución de Jorge Almirón, pero finalmente fue ratificado pese a no lograr el único objetivo de salvar el aniversario de los 100 años con la clasificación a la Sudamericana.

Los albos todavía tienen que navegar con el desequilibrio que genera la constante confrontación que produce su figura histórica Arturo Vidal, cuyo contrato se renovó automáticamente por cláusulas previas, y además buscar consistencia para su zona de ataque.

El Cacique en su peor año desde que en 2020 estuvo a punto de descender, no obstante, mostró su fuerza de gigante para mantenerse competitivo, aunque en ráfagas, por lo que consolidar una identidad será su camino para recuperar terreno. EFE

