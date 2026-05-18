Colo Colo golea y pone distancia en el liderato de la liga antes del clásico con Católica

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Santiago de Chile, 17 may (EFE).- Colo Colo goleó por 6-2 este domingo a Ñublense en el Monumental de Santiago y llegó a 27 puntos para escaparse en la cima de la clasificación de la liga chilena, tras la fecha 12, y antes del clásico frente a Universidad Católica.

En la abultada victoria convirtió un doblete el delantero argentino Javier Correa, que tras romper una sequía acumula cuatro goles en dos partidos, y volvió a marcar el referente Arturo Vidal, que no lo hacía desde finales de 2025.

Los albos se colocan a cinco puntos de Huachipato, que con el triunfo por 3-1 ante el colista Unión La Calera tomó el rol de escolta, mientras que Deportes Limache está tercero con 21 unidades luego de perder de local por 0-2 con Católica.

El equipo dirigido por el técnico argentino Fernando Ortíz mostró un golpe de autoridad ante los cuestionamientos por su falta de gol en esta campaña, previo a su visita a los Cruzados el próximo domingo.

El equipo de Daniel Garnero se ubica cuarto, a siete puntos de distancia del Cacique, y el duelo en el Claro Arena será clave para definir pretensiones en la lucha por el título.

El cuadro universitario pelea en dos frentes y este jueves recibe por la Copa Libertadores al Barcelona de Ecuador, como líder del Grupo D con siete puntos, y ante la posibilidad de asegurar el avance a octavos de final.

La Universidad de Chile del argentino Fernando Gago, en tanto, perdió la oportunidad de dar un salto en la tabla, al caer de visita por 1-0 frente a Cobresal y quedó atascado con 17 unidades en el séptimo lugar, fuera de los puestos a torneos internacionales.

Coquimbo Unido, en cambio, ha recuperado terreno al vencer por 3-0 al Audax Italiano para quedar quinto con 19 enteros, prolongando su buen momento que también exhibe en Libertadores donde está en la pelea por avanzar de fase en el grupo B que lidera el colombiano Tolima.

El sexto lugar, último que da acceso a copas internacionales el próximo año, lo tiene O’Higgins con 19 puntos, aunque perdió en casa por 0-1 ante Universidad de Concepción. EFE

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