Colo Colo se juega el pase a Sudamericana en una penúltima jornada marcada por el descenso

Santiago de Chile, 29 nov (EFE).- Colo Colo y Cobresal se juegan, en un duelo a muerte, la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en una penúltima jornada marcada por el descenso y la lucha que libran Universidad Católica y Universidad de Chile por el cupo directo a la Copa Libertadores.

Los albos tendrán en su visita al cuadro minero un duelo clave para salvar la temporada de su centenario con un boleto al torneo internacional: un triunfo les garantiza finalizar en la zona de clasificación en la cual se encuentran, en el séptimo puesto, igualados a su rival con 44 puntos.

Con tres triunfos consecutivos, el ‘Cacique’ entró en el último lugar que da acceso a copas y conservarlo representará un alivio económico para el club y la permanencia del técnico argentino Fernando Ortíz, quien asumió en septiembre con ese objetivo.

Sus máximos rivales, en cambio, luchan por un mejor premio: el pase directo a la próxima Libertadores.

Universidad Católica tiene ventaja en el segundo lugar de la tabla con 54 unidades, pero es perseguida por la U de Chile con 51 enteros, en la tercera plaza que otorga un cupo a la fase previa.

Los cruzados enfrentan a domicilio al noveno Huachipato, con 41 puntos, pero además de ganar dependen del resultado de los laicos para asegurar el subcampeonato y la plaza a la fase de grupos del máximo torneo continental.

En caso de triunfo no podrán festejar porque el cuadro azul recién jugará el próximo martes en el cierre de la penúltima fecha, cuando reciba al actual campeón chileno Coquimbo Unido que está invicto en la segunda rueda y suma 71 unidades.

Lucha por evitar el descenso

La U mira de reojo a O’Higgins, que con un punto menos, en el cuarto lugar, jugará de visita ante Unión Española que lucha en la decimoquinta posición con 21 enteros por salvarse del descenso del cual le separan cuatro puntos.

Los rancagüinos se han asegurado el concierto internacional, pero todavía tienen una oportunidad de definir a cuál copa clasificarán si ganan este domingo y los azules ceden ante el líder.

En la misma situación que los hispánicos está Deportes Iquique que cierra la tabla y visita al decimotercero Everton que, con 26 unidades y mejor diferencia de goles, necesita un mínimo esfuerzo para la permanencia.

En el pelotón por la Sudamericana también están Audax Italiano, quinto con 46 enteros y su escolta Palestino con 45. Los itálicos recibirán el lunes al décimo Ñublense y los árabes irán a domicilio frente al decimosegundo La Serena.

El cuadro granate tiene 27 puntos y, aunque ha perdido sus últimos dos partidos, todavía tiene margen para confirmarse en la primera categoría en la misma temporada de su ascenso, aunque caiga frente a Palestino.

Deportes Limache, en cambio, se mantiene en riesgo en la decimocuarta plaza con 25 enteros y tendrá un duelo clave ante el undécimo Unión La Calera, que, a pesar de estar fuera de peligro, ha perdido sus últimos tres partidos. EFE

