Colo-Colo sigue liderando la liga chilena y la «U», su único escolta, está a 12 puntos

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Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- Colo-Colo venció 4-3 a Everton y mantuvo el liderato al cierre de la decimoséptima fecha de la liga chilena de fútbol, con la Universidad de Chile como su único escolta tras imponerse ante Huachipato por 2-0 este domingo pero aún a 12 puntos del líder.

Pese a sufrir ante el cuadro ‘Oro y Cielo’ que defendió su localía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el ‘Cacique’ mantuvo el invicto de siete partidos en la Liga de Primera y logró sumar 42 puntos en la parte más alta de la tabla, en tanto Everton cerró la fecha con 23 unidades en el octavo puesto del escalafón.

A incorporarse a los dirigidos por Fernando Ortiz llegó durante esta jornada el portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026 que vestirá la camiseta de los albos.

Otro que sumó de a tres fue la Universidad de Chile, que con un golazo del ex seleccionado nacional Eduardo Vargas y otro tanto de Marcelo Morales venció a Huachipato y cerró la fecha con 30 unidades, en tanto el cuadro ‘Acerero» finalizó en la séptima posición con 24 puntos.

Igualados en la tabla con 27 puntos quedaron Universidad Católica, que cayó por 3 a 0 frente a Concepción en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo; y Palestino, que en la última fecha ganó 2 a 1 frente a Coquimbo Unido jugando de local en La Cisterna.

Ñublense, por su parte, terminó la jornada en el quinto puesto de la tabla con 25 puntos y un partido menos, al suspenderse su duelo con Deportes Limache por un desperfecto eléctrico en el Estadio de Quillota.

En la sexta posición de la tabla se ubicó con 24 unidades Coquimbo Unido con un partido aún por reprogramar tras la suspensión de su encuentro ante Concepción por un grave sistema frontal que actualmente afecta a gran parte del país sudamericano. EFE

ssb/laa