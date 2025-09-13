The Swiss voice in the world since 1935

Colombia, Chile y Cuba comienzan con derrota

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- Colombia, Chile y Cuba comenzaron su participación en el Mundial de voleibol de Filipinas con derrotas ante Estados Unidos, Portugal y Eslovenia, respectivamente.

Colombia, la primera en entrar en acción, no tuvo posibilidad alguna de sorprender a Estados Unidos. Cayó en la sede de Pasay City por 3-0 con parciales de 25-20, 25-21 y 25-14. Tuvo a Miguel Ángel Martínez Amaranto como su mejor hombre en ataque.

Cuba se adelantó ante Portugal, pero acabó cediendo por 1-3, con parciales de 25-20, 22-25, 19-25 y 19-25; y Chile cedió también con claridad ante Eslovenia por 0-3 (19-25, 20-25 y 16-25).

Este domingo Argentina se enfrentará a Finlandia y Brasil a China. EFE

