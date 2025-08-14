The Swiss voice in the world since 1935

Colombia, gran protagonista del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Luque (Paraguay), 13 ago (EFE).- El equipo de ciclismo de pista de Colombia fue gran protagonista este miércoles al ganar las pruebas de ómnium femenino y velocidad masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La colombiana Luciana Osorio obtuvo 134 puntos tras las 64 vueltas del ómnium femenino y se alzó con el oro. La argentina Julieta Benedetti fue plata con 131 unidades y la chilena Javiera Garrido ganó el bronce con 121 enteros.

En segundo turno, el también colombiano Nicolás Olivera también se subió a lo más alto del podio tras derrotar al venezolano Alberto Torres, que se quedó con la plata en la categoría de velocidad masculino.

El bronce fue para el argentino Alberto Betique, que derrotó al colombiano Francisco Jaramillo, quien en una corrida inicial se cayó estrepitosamente, por lo cual recibió asistencia médica.

El ciclismo de pista seguirá su programación el jueves con las definiciones de velocidad femenino y ómnium masculino. EFE

laa/gbf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR