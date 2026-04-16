Colombia abre foro de carbón con promesas de bajar emisiones y respetar derechos indígenas

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Bogotá, 16 abr (EFE).- Empresarios, autoridades ambientales y expertos en energía inauguraron este jueves el Colombia Carbón Fórum 2026 con la promesa de acelerar la reducción de emisiones de CO2, impulsar los mercados de carbono y garantizar la consulta previa a comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollan estos proyectos.

«Cuando este Gobierno habla de promover los mercados de carbono, habla de construir las condiciones para que estos instrumentos sirvan a la vida, al territorio y a quienes lo han cuidado durante siglos», afirmó la directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, María Fernanda Torres, durante la inauguración del encuentro en Bogotá.

El foro reúne este jueves y viernes en Corferias a expertos en energías limpias y medioambiente para «acercar las regiones del país al centro de la conversación nacional», promover la articulación público-privada y mejorar los mercados de carbono, que permiten a empresas compensar sus emisiones financiando proyectos ambientales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió en enero que Colombia debe aumentar su tasa de carbono y acelerar la reducción de emisiones para cumplir su meta de recorte del 51 % en 2030.

Menos riesgos para indígenas

Torres afirmó que el trabajo conjunto entre sectores debe centrarse en garantizar condiciones que impulsen el crecimiento de los mercados de carbono sin poner en riesgo a los pueblos indígenas, ya que sus territorios son clave para capturar carbono.

«Los mercados de carbono nacieron con la promesa de poner precio a los daños ambientales, pero eso puede derivar en nuevas formas de despojo. Colombia quiere enfocar este mercado desde los derechos», enfatizó.

Además, la directora de Cambio Climático sostuvo que el Gobierno «quiere que los mercados de carbono funcionen bajo reglas distintas a las que han sido establecidas», con un mayor respeto por el conocimiento ancestral.

«Colombia no va a cerrar las puertas a estos mecanismos, pero tampoco las va a abrir sin garantizar la seguridad de los pueblos», dijo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, aseguró que falta compromiso de los gobiernos en las compras de carbono y pidió acciones concretas más allá del discurso político y una mayor inversión público-privada para alcanzar los objetivos.

«Tenemos grandes oportunidades. Hay que seguir limpiando lo que hemos destruido, pero de una manera ordenada. Pensemos en el presente y en el futuro haciendo lo que se debe hacer», agregó Claros.

Durante el foro, la Cámara de Comercio de Bogotá presentó una encuesta para conocer el nivel de conocimiento y compromiso que tienen 1.557 empresas nacionales sobre la descarbonización y la reducción de emisiones.

Entre los principales resultados se evidenció que más del 83 % de las empresas consultadas no miden su huella de carbono y el 54 % no sabe que Colombia se comprometió a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 51 % para 2030. EFE

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