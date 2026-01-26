Colombia acogerá Conferencia de Reforma Agraria de la ONU con participación de 68 países

3 minutos

Bogotá, 26 ene (EFE).- Representantes de al menos 68 países participarán entre el 24 y 28 de febrero próximos en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se celebrará en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, informaron este lunes fuentes oficiales.

«Vamos a recibir 68 delegaciones confirmadas de todo el mundo, de los cinco continentes. Vendrán 25 ministros de Agricultura (…) y vamos a desarrollar esta agenda, en la que Colombia ha adquirido un liderazgo importante por la decisión que hemos tomado de hacer una reforma agraria», expresó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en una rueda de prensa.

La desigualdad y la disputa por la tierra han sido causas centrales del conflicto armado en Colombia, donde se estima que entre siete y diez millones de hectáreas fueron obtenidas de forma fraudulenta o violenta por distintos grupos ilegales.

Al asumir la presidencia colombiana en agosto de 2022, Gustavo Petro prometió impulsar la reforma agraria, relegada durante décadas y contemplada en el acuerdo de paz con las extintas FARC.

Según datos oficiales, hasta el año pasado su Gobierno había titulado más de 1,5 millones de hectáreas y gestionado otras 599.000, de las cuales casi 16.000 fueron asignadas a procesos de reincorporación de excombatientes que han cumplido con dejar las armas.

Importancia de la conferencia

La ICARRD+20, liderada por Colombia con el Apoyo de Brasil, cuenta con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esta es la segunda edición tras la realizada en 2006 en Brasil, donde se posicionó el acceso justo a la tierra como una condición esencial para combatir el hambre, reducir la pobreza rural y fortalecer la paz.

En ese sentido, la ministra Carvajalino aseguró que la ICARRD+20 permitirá hablar no solamente «sobre la redistribución de la tierra, sino (también) sobre el cuidado del suelo».

«Cincuenta millones de hectáreas en el mundo se pierden anualmente de suelos que producen alimentos, por eso es tan importante tomar conciencia (…) de la necesidad de que los suelos que producen alimentos sean protegidos y con ellos las comunidades que los trabajan», añadió la alta funcionaria.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró en un comunicado que «la tierra, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios ocupan un lugar estratégico».

«No habrá seguridad alimentaria sin campesinas y campesinos con derechos. No habrá sostenibilidad ambiental sin territorios vivos. Y no habrá paz duradera sin justicia social en el campo. Estas convicciones no solo orientan nuestra política exterior; son también pilares de nuestro proyecto nacional», añadió la canciller. EFE

jga/joc/rrt

(foto)(video)