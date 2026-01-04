Colombia activa estrategia de 3 ejes, incluido uno diplomático, tras ataques en Venezuela

Bogotá, 3 ene (EFE).- El Gobierno colombiano activó este sábado una estrategia de tres ejes, incluido uno diplomático y otro de ayuda humanitaria, como respuesta al ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Frente a ello mantenemos tres líneas estratégicas. La primera de ellas es la diplomacia, que está a cargo del presidente de la República (Gustavo Petro) como jefe de Estado», expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una declaración tras participar en un consejo extraordinario de seguridad.

El segundo eje, agregó el alto funcionario, es la atención humanitaria ante el aumento que se espera en los flujos migratorios desde Colombia a Venezuela, provocado por la celebración de la Navidad y el Año Nuevo.

«Frente a esta línea, el Ministerio del Interior y el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) liderarán la estrategia del Gobierno para atender humanitariamente lo que se requiera», explicó Sánchez.

El último eje es el de seguridad, que liderará el jefe de la cartera de Defensa y tiene objetivo tener «la máxima contundencia» contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que domina la frontera colombo-venezolana.

Los dos países comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y cuyos principales pasos fronterizos están entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira.

Justamente Petro anunció el sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque.

«Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados», manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en el que añadió que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio Petro acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, ha criticado las «acciones intervencionistas» de ese país en Venezuela, a raíz del despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. EFE

