Colombia acusa a EEUU de cometer «ejecuciones extrajudiciales» en aguas internacionales

afp_tickers

4 minutos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el jueves que los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe son «ejecuciones extrajudiciales».

El mandatario izquierdista intensificó sus críticas contra el despliegue militar sin precedentes que lanzó Washington en agosto en aguas internacionales con una flota de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales que atacaron al menos nueve embarcaciones con saldo de 37 muertos.

En «este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (…) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales», dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

«Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario», insistió el presidente.

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre los dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.

Durante una rueda de prensa en Bogotá con periodistas internacionales, el mandatario se quejó de las acusaciones de su homólogo estadounidense quien lo llamó «líder narcotráficante» y «maleante».

«El señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia», afirmó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a la prensa el jueves: «No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento».

– «Obreros del narcotráfico» –

La Cancillería colombiana informó de un nuevo encuentro entre altos funcionarios colombianos con John McNamara, máximo diplomático estadounidense en Bogotá, en el que tuvieron un «diálogo franco». También dio por terminado el llamado a consultas de su embajador en Washington.

Estados Unidos ha informado que ha matado al menos a 37 presuntos narcos en nueve ataques contra embarcaciones. El miércoles anunció los primeros dos ataques en el Pacífico, y al menos uno de ellos ocurrió «cerca» de aguas colombianas, según una fuente militar.

Bogotá denuncia que Estados Unidos ha violado aguas de territorios nacionales.

Petro cambió el jueves su versión sobre la muerte de un pescador en uno de los ataques.

Según el mandatario se trata de «obreros del narcotráfico» que sucumben a los carteles por falta de dinero.

En medio de la escalada de tensiones, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas y revocó la visa a Petro.

También anunció el fin de la ayuda financiera en represalia por el aumento de narcocultivos. Petro desestimó que se trate de un apoyo millonario.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

Para Petro las medidas de Trump en su contra son injustas pues asegura que en su gobierno se han hecho los mayores decomisos de droga.

Cuando anularon la certificación antidrogas «obviamente lo recibimos como si fuera un insulto».

– «Es invasión» –

Para Petro, el objetivo de esta ofensiva no sólo es atacar al narcotráfico sino el «derrumbe» de Latinoamérica, el petróleo de Venezuela e incidir en las presidenciales de Colombia en 2026.

La estrategia es «golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela. Aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región (…) a través del derrumbe de sus Estados».

La flotilla estadounidense agrietó aún más la relación con Venezuela, con temores de que el objetivo final sea derrocar al presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un cartel.

El miércoles, Trump dijo que prepara ataques contra narcotraficantes que operan por tierra pues, según él, se está reduciendo la salida de droga por vía marítima.

«Cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional», advirtió Petro.

Trump aumenta la presión contra Petro y le sugirió «tener cuidado» pues tomará «acciones contra él y su país».

En una entrevista con la AFP el miércoles, el embajador colombiano Daniel García-Peña se mostró preocupado ante las declaraciones del mandatario estadounidense, que tildó de «inaceptables».

das-lv/cjc